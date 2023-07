Rudy tinha 18 anos quando foi passear os cães e nunca voltou. 8 anos depois, foi encontrado vivo

Foi em 2015 que Rudolph “Rudy” Farias foi visto pela última vez em Houston, no Texas. Na altura com 17 anos, o jovem foi passear os cães da família e apesar dos animais terem voltado a casa, Rudy não. Passados 8 anos, a história acaba por ter um desfecho feliz.

Agora com 25 anos, Rudy foi encontrado com vida no sábado, 1 de julho, à porta de uma igreja. O rapaz tinha vários cortes e nódoas negras e está agora a recuperar no hospital, adianta o New York Post.

À KPRC 2, a mãe de Rudy explicou que o filho foi encontrado por “bons Samaritanos” que chamaram uma ambulância quando viram que ele não respondia. Acrescentou ainda que Rudy não está nem mentalmente nem fisicamente bem.

Rudy desapareceu a 6 de março de 2015 e, na altura, alguns membros da família disseram à NBC que o adolescente estava a sofrer de depressão já que tinha perdido o irmão mais velho num acidente de mota há alguns anos.

De acordo com os investigadores, não havia indícios de crime no desaparecimento de Rudy Farias.

Update: 7/1/23-- After 8 long years, Rudy has been located safe. Please continue to keep his family in your prayers as Rudy recovers in the hospital. https://t.co/AFqj9qvm9G