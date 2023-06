Tromba de água repentina lança pânico em praia nos EUA. Há dois feridos [VÍDEO]

Os banhistas de uma praia na Florida foram surpreendidos por uma tromba de água súbita, levando ao pânico entre as pessoas, que tentavam fugir do fenómeno.

O evento meteorológico ocorreu no passado fim de semana na Clearwater Beach e apanhou todos desprevenidos, acabando com duas pessoas feridas depois de serem atingidas por objetos que foram levantados no ar com a força do vento.

As autoridades divulgaram um vídeo gravado a partir da torre de vigia, que mostra uma coluna de vento poderosa a levantar a água do mar e a seguir na direção do areal. Há ainda imagens registadas pelos banhistas, que estavam mais perto do fenómeno.

Veja as imagens impressionantes: