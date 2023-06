Mãe foi de férias 10 dias e deixou a filha de um ano sozinha em casa. Bebé acabou por morrer

Este é mais um caso a chocar os Estados Unidos e o mundo. Num ato absolutamente incompreensível, uma mãe ausentou-se de casa ao longo de 10 dias e deixou, sozinha e sem qualquer apoio, a sua filha de apenas 16 meses. A bebé não resistiu à fome e desidratação.

Os procuradores do estado do Ohio, nos Estados Unidos, acusaram Kristel Candelario, 31 anos, de homicídio, depois de esta ter deixado a bebé “sozinha e sem vigilância” em casa, em Cleveland, no passado dia 6 de junho, para passar férias em Detroit e Porto Rico, tendo voltado apenas manhã de 16 de junho quando chamou o 911 (equivalente ao 112 europeu), avança a Associated Press.

A menina foi encontrada “extremamente desidratada” pelas autoridades e serviços de emergência. “É incompreensível que uma mãe deixe um filho de 16 meses sozinho, sem qualquer supervisão, por 10 dias para sair de férias”, disse o procurador Michael O'Malley em comunicado.

“Como pais, devemos proteger e cuidar dos nossos filhos”, escreveu O'Malley. “Imaginar o sofrimento desta criança, durante os últimos dias de vida sozinha, é de facto horrível e faremos tudo ao nosso alcance para fazer justiça em seu nome.”

Kristel Candelario trabalhava numa escola primária da sua cidade, há cerca de oito meses. O estabelecimento anunciou a demissão da mulher, mesmo antes da acusação formal.