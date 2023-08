Sofre de insónias? Estes 8 alimentos são indutores de sono naturais

Há ingredientes que estimulam o sono e que até fazem parte de alguns suplementos para ajudar quem tem dificuldades em dormir. São eles o triptofano, a serotonina e a melatonina. A verdade é que estas substâncias podem ser encontradas na alimentação e, por isso, faz todo o sentido incluir alimentos que as contenham na dieta de quem precisa de dormir melhor.

O triptofano é um aminoácido essencial que é necessário para produzir serotonina e melatonina, explicam os especialistas em sono da marca de colchões Emma. A serotonina é o neuromodulador principal que sustenta diversas funções fisiológicas, como a regulação do humor, a modulação do ciclo do sono, o controlo do apetite, o controlo da ansiedade, processos digestivos e expressão do desejo sexual. Ao mesmo tempo, influencia a qualidade do sono ao lado de outro neurotransmissor, a dopamina, e é fundamental na biossíntese da melatonina.

A melatonina, uma hormona endógena, funciona predominantemente na moderação dos nossos ritmos circadianos. Apesar de ser sintetizado naturalmente no nosso organismo, pode ser tomado como suplemento para combater os distúrbios do sono, explicam ainda os especialistas da Emma.

Muitas pessoas optam por dormir mais tarde no verão, mas os especialistas aconselham que faça sempre as suas refeições pelo menos três horas antes de dormir.

Para um sono ideal, deve manter a sua dieta o mais equilibrada possível e composta de pelo menos cinco porções de uma variedade de frutas e vegetais por dia, que são comuns em dietas como a dieta mediterrânea, a dieta DASH e a dieta japonesa. Por outro lado, gelados, cereais com alto teor de açúcar e todos os tipos de fast food são exemplos de comidas que prejudicam a qualidade do sono.

Theresa Schnorbach, especialista em sono e psicóloga da Emma – The Sleep Company, compilou uma lista de oito principais alimentos indutores do sono para experimentar neste verão.

Percorra a galeria acima para saber quais são.