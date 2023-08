Sofre de dores no pescoço? Há um alongamento que vai ajudar [vídeo]

Má postura, stress e um tanto outro número de coisas podem contribuir para as dores no pescoço. Se sofre deste problema, sabe o quanto pode interferir com o dia a dia. Mas há um alongamento simples e rápido que parece aliviar o desconforto.

O exercício é partilhado por um fisioterapeuta na página de TikTok physicaltherapysession e demora uns segundos. Apenas precisa de uma cadeira.

Comece por colocar o braço atrás das costas, agarrar a cadeira e inclinar-se para o lado. Olhe para o ombro oposto ou para baixo e, para garantir um melhor alongamento, puxe a cabeça para baixo.

Confira o exercício no vídeo.