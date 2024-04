'Jogos Sem Fronteiras' para empresas: saiba como inscrever a sua equipa

É já no próximo dia 24 de maio que o Estádio Universitário, em Lisboa, recebe a segunda edição de um evento que pretende reforçar o bem-estar nas empresas através de jogos destinados aos colaboradores.

Os WellBeing Games 2024 estão de volta para a 2.ª edição, que está marcada para o dia 24 de maio, das 08h00 às 16h45, no Estádio Universitário de Lisboa. Vanessa Fernandes, Francis Obikwelu e Nuno Delgado são os embaixadores desta edição.

“Inspirado numa interseção de Jogos Olímpicos e Jogos Sem Fronteiras, este é um evento único que proporciona um misto de experiências sociais, emocionais e físicas com impacto no Bem-Estar para os colaboradores das empresas participantes, explica em comunicado a Workwell, empresa especializada em programas de saúde e bem-estar no trabalho.

Tal como na 1.ª edição, o programa está dividido em três áreas: a “Sports”, com modalidades como o futebol, basquetebol, corrida, caminhada, voleibol e padel; a área “Wellness2You”, com masterclasses de yoga e mindfulness e workshops de bem-estar; e a área de “Jogos sem Fronteiras”, com jogos menos convencionais e mais estimulantes de cooperação entre equipas.

“A primeira edição dos WellBeing Games foi um grande sucesso e, nesse sentido, achamos que faria todo o sentido voltarmos com uma 2.ª edição deste que é considerado o maior team building saudável de Portugal”, afirma Tiago Santos, CEO da Workwell. “As empresas reconhecem cada vez mais a importância de apostar no bem-estar e na felicidade dos colaboradores e nós estamos cá para lhes proporcionar isso durante um dia, onde as pessoas terão também oportunidade de criar laços e de fortalecer as suas ligações”, acrescenta o responsável.

O evento tem ainda uma vertente solidária, uma vez que metade do valor da inscrição reverte para instituições como a Associação Romã Azul, a Associação para a Gestão e inovação em Saúde e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Além disso, no dia do evento, haverá ainda uma iniciativa de recolha de bens. As empresas interessadas podem inscrever-se no site da iniciativa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders