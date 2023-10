Mãe vê-se obrigada a ir a tribunal para expulsar filhos de 40 e 42 anos de casa

Uma mulher, de 75 anos, viu-se obrigada a recorrer ao tribunal para conseguir tirar os dois filhos com mais de 40 anos e empregados de sua casa.

O caso aconteceu em Pavia, em Itália. A mulher teve de avançar com um processo alegando que os dois filhos, um com 40 anos e outro com 42, recusavam-se a abandonar a sua casa.

A mulher descreveu os filhos como “parasitas”, salientando que nenhum dos dois contribuía em casa, nem financeiramente, nem a manter o espaço em boas condições, refere a CNN internacional citada pela People.

De acordo com o The Guardian, a mulher terá pedido várias vezes aos filhos para deixarem a sua casa, sendo que ambos se recusaram.

O caso já passou por tribunal, e o juiz decidiu que os homens têm até 18 de dezembro deste ano para deixar o apartamento da mãe. “Não hã nada na legislação que atribua a filhos adultos o direito incondicional de permanecerem na casa detida exclusivamente pelos pais contra a sua vontade e apenas pelos laços familiares”, terá escrito o juiz, citado pela People.

Ainda que haja uma obrigação para que os pais providenciem para os seus filhos, o juiz terá concluído que tal não se aplica quando os filhos têm mais de 40 anos.