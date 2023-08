Mãe criou conta no OnlyFans para sustentar os filhos. Perdeu amigos e família, mas hoje é milionária

Lucy Banks deu uma volta à sua vida e à dos seus filhos quando decidiu abrir uma conta no OnlyFans. E se a nível financeiro tudo melhorou, a mãe natural de Perth, na Austrália, viu as pessoas à sua volta virarem-lhe as costas quando entrou no mundo do entretenimento para adultos.

Foi há quatro anos que a mãe dois decidiu que precisava de encontrar um trabalho que lhe desse mais estabilidade financeira. Com pouco mais de 30 euros na conta bancária e a trabalhar longas horas no setor bancária, sentiu que estava na hora de encontrar uma alternativa.

Nessa altura, decidiu virar-se para a plataforma OnlyFans. O sucesso acabou por chegar e Lucy é agora milionária. Mas esta decisão teve um custo. Familiares, quando souberam qual a nova profissão da australiana, deixaram de lhe falar por quase dois anos, e acabou por sair do grupo de amigos.

“Senti-me mal, mas por outro lado, disse a mim própria ‘não fiz nada a estas pessoas. Ainda sou a mesmo pessoa’”, conta Lucy à MamaMia, citada pelo The Mirror.

Atualmente, a conta de OnlyFans de Lucy Banks tem mais de 500 seguidores e esta mãe consegue fazer perto de 2 mil euros por dia. Além disso, Lucy diz que nem tudo o que faz são atos sexuais. Nos últimos tempos, os homens pagam para ter intimidade emocional.

À Body+Soul, a australiana conta: “Tenho subscritores que enviam mensagem de bom dia todos os dias. É como falar com uma namorada. Eu sei em que dia fazem anos. Sei o nome dos cães deles, o que fazem no dia a dia. Nem sempre é sexual”, cita o The Mirror.

A carreira no OnlyFans permitiu a Lucy comprar várias propriedades e inscrever os dois filhos numa escola privada. “Eu só quero estabilidade”, conclui.