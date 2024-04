Nunca compre fatos de banho aos seus filhos nestas cores. Estudos comprovam os perigos

Azenhas do Mar e a sua piscina de água salgada de sonho

Se já anda a comprar fatos de banho e calções para os seus filhos, saiba que deve ter muito cuidado com as cores e padrões que escolhe. Esta recomendação, realizada pela American Lifeguard Association, explica por que as crianças não devem usar tons azuis e brancos na sua roupa de banho já que, em caso de emergência, esta cor não se destaca na água nem na multidão em caso de perda.

Por isso, e de acordo com um estudo da Alive Solutions, deve optar-se por cores vibrantes, de preferência fluorescentes, como cor-de-rosa ou cor-de-laranja, para garantir que sejam facilmente visíveis tanto na multidão quanto no mar.

O teste concluiu que os azuis não são tão visíveis em piscinas e no mar (ver imagens do teste na galeria). Além disso, o branco também foi identificado como uma cor que passa despercebida. Além disso, mesmo com cores vibrantes, devem ser evitados padrões muito grandes que retiram força à cor.

Por isso, as recomendações são: