Os pais que criam crianças resilientes e bem-sucedidas nunca fazem estas 5 coisas

A forma como falamos com os nossos filhos e como nos comportamentos junto deles pode afetar a sua confiança e resistência psicológica, o que tem um grande impacto no sucesso futuro das crianças. Por isso, existem alguns erros que todos os pais devem tentar evitar se querem criar crianças felizes, ajustadas e com confiança necessária para superar momentos menos bons e continuar a lutar pelo sucesso, de acordo com um artigo do site norte-americano CNBC.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo mesmo site, estes são os cinco hábitos que os pais devem evitar ao máximo se querem criar crianças bem-sucedidas e resilientes.

Não proteja em demasia os seus filhos

Superproteger os filhos torna-os menos propensos a desenvolver características como resiliência e perseverança, ajudando-os a desmoronar sob stress quando forem adultos. Crianças resilientes geralmente têm a confiança necessária para recuperar de falhas e continuar a assumir riscos necessários e calculados, como revelam estudos mencionados pela CNBC.

Isto não quer dizer que deve ser demasiado duro com os seus filhos. Deve, sim, estabelecer expectativas razoáveis e responsabilizá-los, segundo recomenda a especialista em parentalidade, Esther Wojcicki, citada pelo site norte-americano.

Dar responsabilidades no dia-a-dia, como algumas tarefas domésticas ou a escolha das suas próprias atividades extracurriculares, pode ser benéfico. "Quanto mais confia nos seus filhos para fazerem coisas sozinhos, mais capacitados eles serão", escreveu a autora.

Não castigue as falhas e insucessos

Aprender a recuperar de falhanços de forma saudável é importante. Castigar o seu filho por cometer um erro pode enviar a mensagem errada de que a falha é algo de que se deve envergonhar, em vez de tratar-se de um contratempo temporário com o qual se pode aprender, explica a psicoterapeuta Amy Morin, ao site da CNBC.

Ajude os seus filhos a descobrir o que devem aprender com cada erro, para que construam a confiança necessária para terem sucesso na próxima vez, recomenda a especialista. Pode partilhar histórias dos seus próprios contratempos e como os ultrapassou ou exemplos de pessoas bem-sucedidas que superaram falhas iniciais. "As pessoas mais realizadas alcançaram os seus objetivos falhando pelo caminho", escreveu a psicóloga.

Evite o pessimismo

O mundo está cheio de desafios constantes e, por vezes, é fácil ser pessimista. Mas, lembre-se sempre de que "as nossas crenças e atitudes passam para os nossos filhos", como alertou a psicóloga educacional Michele Borba, ao site da CNBC.

As crianças otimistas são mais propensas a ver os obstáculos como contratempos temporários que podem ser superados, acrescenta. A negatividade excessiva pode fazer com que crianças e adultos desistam mais facilmente quando as coisas se complicam, em vez de trabalharem para criar uma solução, concluem vários estudos.

"Pode dizer 'está tudo bem, conseguimos resolver isto'", refere a psicóloga. "Se continuar a dizê-lo, está na verdade a fazer com que o seu filho escute a sua estratégia de gestão. E o mais incrível é que muitas vezes eles assimilam e agora têm uma forma de responder à preocupação por si próprios”, conclui.

Não fique irritado quando os seus filhos fazem muitas perguntas

Por mais tentador que seja pedir ao seu filho para parar de fazer uma sequência aparentemente interminável de perguntas, é importante incentivar a curiosidade do seu filho. "O que é aquilo?", "O que estás a fazer?" ou "Porquê?" pode tornar-se cansativo. Mas, as crianças aprendem mais e lembram-se do que aprendem quando estão ativamente curiosas, mostram os estudos, mencionados pela CNBC.

"Os pais das pessoas mais realizadas dão sempre prioridade à aprendizagem de coisas novas. E porque ensinam aos seus filhos a abraçar a curiosidade, uma coisa que levam muito a sério é responder a perguntas", escreveu o investigador Kumar Mehta.

Não exagere na reação

É fácil ficar preocupado com os seus filhos, mas uma má nota ou uma zanga com um dos seus amigos não é o fim do mundo. Considerando o quanto os seus filhos reparam e, frequentemente, imitam o seu humor e comportamento, é importante não ficar consumido pela ansiedade, de acordo com a psicóloga do desenvolvimento Aliza Pressman. Em termos gerais, "nada é uma emergência" na vida quotidiana dos seus filhos, explicou a especialista ao site da CNBC.

A ansiedade generalizada pode afetar negativamente a saúde mental das crianças, dizem os psicólogos, potencialmente levando a condições como depressão, que podem minar a motivação de uma criança para ter sucesso e a confiança para assumir riscos necessários.