Praia, calor e almoços a partir de 4 euros. Este é o país costeiro europeu mais barato para viajar em 2024

Este destino europeu com praia é um paraíso e não pesa no bolso

A Europa está cheia de recantos mágicos para as férias, alguns a preços realmente interessantes. Hoje falamos de um sítio que está cheio de praias encantadoras, perfeitas para os dias quentes de verão, mas também oferece muitos pontos turísticos, para quem também gosta de passeios culturais.

Muitas vezes, quando se fala nas férias de verão, há uma mão cheia de destinos que parecem estar sempre no topo das listas para os dias quentes. Fora de Portugal, normalmente reinam as Canárias, em Espanha, Itália ou até Grécia. Mas a Europa tem outros destinos mais baratos e tão encantadores que merecem pelo menos uma visita.

A gastronomia, as vilas e o clima quente no verão fazem da Albânia o país a visitar este verão.

Localizado a sudeste da península balcânica, o país é conhecido pela sua costa nos mares Adriático e Jónico. Na verdade, as praias da Albânia são das mais conhecidas do Mediterrâneo, destacando-se Kakome, Himara, Borsh e Porto Palermo.

Com água cristalina, as praias da Albânia são consideradas um verdadeiro paraíso na Europa. O clima – a temperatura média no verão de 25 ºC – ajuda a complementar as paisagens de cortar a respiração, refere o jornal El Español.

Para quem não gosta de ficar apenas pela praia, a Albânia tem também muito a oferecer. Recheado de antigos castelos, igrejas e zonas montanhosas com trilhos, o país promete muitos momentos de lazer e zero tempos aborrecidos.

Outro ponto atrativo no país são os preços. De acordo com um artigo no Albania Tour Guide, um jantar num restaurante local em Tirana, a capital, fica entre quatro e dez euros. Já uma refeição num restaurante de topo, fica entre 15 euros e 30 euros por pessoa. Um hotel de luxo, fica a 80 euros por noite.

Os museus também têm preços muito acessíveis, custando entre um euro e quatro euros.

A única coisa a ter em atenção são os voos. Infelizmente, não há voos diretos para a Albânia a partir de Portugal.