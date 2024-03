Bali portuguesa fica a 40 minutos de Lisboa e é dos destinos mais instagramáveis do momento

Bali pode ser o destino de sonho de muita gente, mas parece que para se ir até ao paraíso, não é preciso fazer uma grande viagem de avião. É a 40 minutos de Lisboa que encontramos um local que poderia ser descrito num qualquer livro de viagens paradisíacas. Não é à toa que quem por lá passa garante que parece Bali.

Falamos do Salvaterra Country House & Spa, um destino que encanta em qualquer altura do ano, com ou sem calor abrasador. É em Salvaterra de Magos, em Santarém, que está este alojamento. As grandes palmeiras e as centenas de plantas exóticas criam a mística deste destino e transformam-no num verdadeiro paraíso tropical em pleno Ribatejo.

O Salvaterra Country House & Spa oferece a possibilidade de se pernoitar numa das cinco suítes com entrada independente, lareira à frente da cama e banheira no quarto, ou numa das cinco estufas envidraçadas. E se acha que vai perder a privacidade nesta última opção, não se precisa de preocupar. A fauna que rodeia cada uma das estufas bungalow garante privacidade e permite uma verdadeira experiência imersiva.

A decoração ajuda a criar o ambiente idílico tanto nas suítes como nas estufas, e o pequeno-almoço – composto por frutas, pão quente, granola, entre outros produtos – é deixado em cestos, todas as manhãs, em cada alojamento.

No exterior, um lago serve de refúgio e uma lareira exterior aconchega até nas noites frias.

O Salvaterra Country House & Spa fica completo com um spa com sauna, um jacuzzi aquecido a lenha, que convida a um momento de relaxamento, e uma piscina exterior que ajuda a refrescar nos dias mais quentes.

E se a determinada altura quiser deixar este paraíso e partir à descoberta das redondezas, vai encontrar-se numa zona encantada, com uma vasta oferta pontos de interesse, paisagens de cortar a respiração e restaurantes que convidam a experimentar algumas das melhores iguarias locais.

A estadia mínima no Salvaterra Country House & Spa é de duas noites e as reservas podem ser feitas na página do alojamento.