Naquela que é uma das praias mais bonitas da Europa, come-se por menos de 10 euros e dorme-se por menos de 100

Há uma Europa de sonho pouco explorada pelos portugueses e que tem a vantagem de ainda praticar preços aceitáveis para o nosso poder de compra. Já falámos aqui da Albânia, Bósnia ou Kosovo. E não muito longe está a praia que a Condé Nast incluiu no top de praias mais bonitas da Europa. Falamos agora de Sveti Stefan, no Montenegro.

Trata-se de uma pequeníssima península “ligada ao continente por uma estreita faixa de areia cor-de-rosa”, na qual se avistam telhados em tom terracota. A revista francesa recorda como na década de 60 esta pequena pérola banhada por águas límpidas era refúgio para ricos e famosos. Agora, sob a gestão do resort de luxo Aman (ver na galeria acima) ainda é o refúgio mais elegante do país.

Porém, se a sua carteira não se adequa ao Aman, não faltam opções a preços muito razoáveis na praia mais famosa do Montenegro. Cercada por pinheiros, o lado esquerdo da língua de areia é de uso exclusivo para os hóspedes do hotel (ou para aqueles dispostos a investir numa espreguiçadeira), enquanto o lado direito está aberto a todos.

Em alternativa, podemos optar por alojamentos menos dispendiosos como o Harmonia Bungalows & Pool, que proporciona um cenário idílico com reservas por menos de 100 euros (ver galeria acima).

Para os portugueses, existe ainda a vantagem de o euro ser a moeda oficial neste país e de a maioria dos cartões de crédito serem aceites. Para estadias inferiores a 90 dias, apenas precisa de ter cartão de cidadão ou passaporte, como é explicado no Portal das Comunidades.

“O Montenegro é um país razoavelmente seguro, embora se verifique alguma pequena criminalidade, pelo que deve deixar bens de valor e dinheiro no cofre do hotel e estacionar, sempre que possível, o carro em parques de estacionamento. Por precaução, é aconselhável manter uma fotocópia do seu passaporte em local diverso do habitual (ajudará no caso de perda)”, recomenda ainda o portal do Governo português.

No que diz respeito à gastronomia, basta percorrer as imagens de um qualquer restaurante desta região para perceber que é muito semelhante ao que se come nas zonas costeiras portuguesas, uma culinária que nos é muito familiar. Nos menus, encontramos peixes frescos grelhados como robalo ou espadarte, chocos e lulas, polvo, marisco variado como gambas ou lagosta, muitos legumes frescos, saladas e sobremesas de aspeto irresistível.

Um dos restaurantes mais bem classificados pelos utilizadores do Tripadvisor é o Konoba More (ver galeria acima), em que se pode comer uma dose de lulas recheadas com camarão por 11 euros ou lagosta a 90 euros por quilo, em cima do mar.

Mas, se procuramos bem, tal como acontece nas regiões portuguesas, encontram-se restaurantes com menus de muita qualidade e preços bastante acessíveis. É o caso do L&M, um pouco mais afastado, em que um menu completo com sopa, presunto, queijos, prato de carne ou peixe fresco, sobremesa e vinho custa 7 euros no total.

A chegada ao Montenegro não é direta a partir de Portugal e, por isso mesmo, é ainda uma zona pouco explorada pelos portugueses. Existe a opção de voar para Dubrovnik, na Croácia, fazendo escala noutra cidade europeia, e nesta cidade croata fazer a ligação a Sveti Stefan por terra (inclui uma travessia de ferry), numa viagem de cerca de duas horas.

