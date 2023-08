Parece de filme, mas existe e fica em Portugal. Conheça o 'segredo' a que Rúben Vieira e Rita Ferro Rodrigues se renderam

Acampar poderá não ser para toda a gente, mas e se for em tendas especiais, com todas as comodidades? Falamos do Natura Glamping, um segredo português escondido no meio da natureza, em Alcongosta, perto do Fundão, que já conquistou Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira.

Um glamping é um conceito de acampamento com glamour que pretende aliar o contacto com a natureza ao conforto do alojamento. É isso mesmo que oferece o Natura Glamping com sete tendas Domo, ou seja, em formato de cúpula, todas com casa de banho privativa e os mais diversos luxos e confortos.

Mas há mais coisas que tornam este espaço perto do Fundão tão interessante. Numa zona privilegiada, quem aqui pernoita tem vista panorâmica para a Serra da Estrela, Monsanto e para a Cova da Beira.

No verão, a piscina infinita de água salgada virada para uma paisagem de cortar a respiração é também um grande atrativo.

Não é por isso de estranhar que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira tenham escolhido este espaço para umas férias em família. "Zero filtros. Só a natureza a ser absurda de bonita", escreveu a apresentadora no Instagram. "Sem filtros, só o Portugal maravilhoso e a minha alegria de estar com os pintainhos todos", mencionou noutra publicação.

Veja como é o Natura Glamping através das fotos na galeria.