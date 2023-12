Pensa que fazer isto na festa da empresa o beneficia? Pois saiba que deve evitar ao máximo

Há vários comportamentos que não se devem ter em festas de empresa e esses são mais evidentes para todos nós, como beber álcool em demasia. Mas há um comportamento, que pode até considerar que lhe fica bem, mas que na verdade deve evitar ao máximo.

De acordo com Brandon Smith, ‘coach’ corporativo e terapeuta conhecido por The Workplace Therapist, há um comportamento que deve mesmo ser evitado e que pode ser muito desagradável: falar de trabalho num momento de festa.

Em declarações ao site da CNBC, o especialista explica que não é de todo positivo ser a pessoa que está a analisar a última reunião de equipa, enquanto os outros estão a tentar relaxar e divertir-se.

“Aproveite a oportunidade para conhecer os colegas de trabalho fora do contexto do emprego”, recomenda. “Aproveite a oportunidade para conversar sobre tópicos que não estejam relacionados com a vida profissional. Fale sobre a família. Fale sobre a origem do seu colega ou outros interesses. Qualquer coisa que não esteja relacionada com trabalho”, conclui.

Construir ligações mais fortes com os seus colegas de trabalho conduz a uma maior satisfação no local de trabalho, provam vários estudos.

Quaisquer que sejam as regras que você definir para si mesmo, certifique-se de que sejam realistas e cumpra-as. Porque um passo em falso social, diz Smith, “pode ser difícil de recuperar”.