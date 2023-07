José Raposo espantado com look de Sara Barradas na festa de Verão da TVI

Festa de Verão da TVI: Festa de arromba junta estrelas junto ao Tejo. As fotos de todos os looks

Sara Barradas foi uma das estrelas que marcou presença na Festa de Verão TVI que aconteceu no sábado, 1 de julho, no SUD Lisboa. Com um top preto e uma saia cor-de-rosa, o look da atriz surpreendeu não só os fãs como o próprio marido, José Raposo.

Numa publicação no seu Instagram, Sara Barradas partilhou a escolha de roupa e acessórios para a festa e José Raposo não hesitou em dar a sua opinião.

“E não é que a pessoa fica sempre estupefacta (não é erro, é de propósito!) com as figuras da mulher???”, escreveu o ator. Sara Barradas respondeu a José Raposo com três corações.

Veja na galeria o look completo de Sara Barradas que vai entrar na nova série de Morangos com Açúcar.