Especialista em fitness surpreendida com calorias queimadas com este vídeo de treino em casa

Daniella Gray, do site Fit and Well, experimentou um programa de exercício dentro de casa, muito fácil mesmo para quem não pratica desporto, e ficou surpreendida com o número de calorias que conseguiu queimar.

Trata-se de um programa de caminhada, um tipo de exercício muitas vezes subestimado quanto aos seus benefícios, e que este programa permite recriar dentro de casa, para aqueles dias em que o tempo não permite fazer exercício na rua.

Daniella Gray explica que este treino é projetado para ser suave para as articulações, não esforça em demasia os joelhos e ajuda na perda de peso, mesmo que este último não seja um dos objetivos da autora deste artigo.

Olivia Lawson, a instrutora deste treino, sugere adicionar halteres leves para intensificar alguns movimentos, se desejar. O programa tem uma duração total de cerca de 38 minutos, incluindo aquecimento e alongamentos, um pouco mais do que os 30 minutos prometidos inicialmente.

Três conclusões apontadas por Daniella Gray sobre este treino

1. A autora do artigo refere que queimou mais calorias do que esperava, registando 227 calorias queimadas e quase 6.000 passos, de acordo com o seu Apple Watch. Comparando com uma caminhada ao ar livre com o mesmo tempo, trata-se de uma diferença de cerca de 50 calorias a menos.

2. Além do corpo, o treino também desafiou mentalmente Daniella Gray, já que exige concentração para coordenar movimentos de pernas e de braços, lembrando uma aula de aeróbica ou dança.

3. A autora do artigo enfatiza que o treino interior nunca substituirá a caminhada na natureza, já que os benefícios comprovados para a saúde mental de um passeio ao ar livre são inegáveis, mas este é um treino muito eficaz para quando sair não é conveniente.