Após ser atirada de um veículo, gatinha é adotada pelo polícia que a salvou

Uma gatinha terá encontrado a sua nova casa depois de ter sido abandonada e salva por um polícia.

Esta história aconteceu na Virgínia, nos Estados Unidos. Em julho, o agente Thomas Rugg respondeu a uma chamada de uma pessoa que tinha recolhido uma gata bebé que tinha sido atirada de um carro numa das ruas da cidade.

A pessoa que resgatou a gatinha levou-a para casa e deu-lhe banho, mas não iria conseguir ficar com ela ou entregá-la num gatil. Assim, o agente concordou em levar o animal para o abrigo.

“Ela estava a esconder-se debaixo do sofá. Quando a apanhei, subiu imediatamente para o meu ombro e ficou lá, como se fosse um papagaio, a ronronar”, contou Thomas Rugg à WHSV, cita a People.

O agente tentou deixar a gatinha no abrigo para animais, mas ela não saía do seu ombro, uma imagem que chegou a ser publicada no Instagram do abrigo. Em vez de deixar o animal, Thomas Rugg preencheu o formulário para o adotar e levá-lo para casa.

A gatinha está agora com o agente Thomas Rugg e já tem um novo nome, Penny. De acordo com o agente, o animal já teve um impacto positivo na sua vida já que torna os seus dias melhores e ajuda-o a relaxar.