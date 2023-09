Os seus filhos têm vergonha que os vá buscar à porta da escola? Este pai resolveu assim [VÍDEOS]

A partir de uma certa idade, os miúdos começam a ter vergonha que os adultos os vão buscar à porta da escola. E se há pais que optam por não aparecer ou sair do carro, há ainda aqueles que resolvem fazer do momento um espetáculo, como é o caso de Jevin Smith que já se tornou viral no TikTok pela forma como vai apanhar a filha adolescente no final do dia de aulas.

É na sua conta @wealthyjev que se pode ver a maneira original com que vai buscar Jayna à porta da escola. Isto porque, para este pai, o momento é uma festa e vem acompanhado de música e dança.

Quando a campainha toca e é hora de ir para casa, Jevin já está à espera da filha, muitas das vezes mascarados e com uma coreografia pronta a ser apresentada à frente dos adolescentes que andam naquela escola de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Até agora, Jevin já partilhou vídeos seus a dançar ao som de “2 Legit 2 Quit”, de MC Hammer, “I Feel You”, de Chaka Khan, ou “It Was a Good Day”, de Ice Cube, e grande parte deles tornam-se virais, com milhões de visualizações, conta a Parade.

Um dos vídeos que se tornou viral foi publicado em agosto, no regresso às aulas, quando Jevin dançou a música “Hey Ya!” dos Outkast.

Ao Today, Jayna, a filha, admitiu que quando o pai começou a fazer isto, andava ela no 9.º ano de escolaridade, era embaraçoso. Agora no 12.º ano, acha hilariante. “Ele é como se fosse uma celebridade na escola”, conta. “Todos adoram o seu TikTok.”

Veja alguns dos vídeos em baixo!