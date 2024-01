Preço das casas sobe em 2023, mas oferta continua a descer

Embora 2023 tenha sido um ano marcado pela subida das taxas de juro, esse aumento não condicionou o crescimento do preço das habitações em Portugal. Na realidade, os preços médios dos imóveis aumentaram 8,8%, face ao final de 2022, enquanto a oferta recuou 0,77%, de acordo com o Índice de Preços Alfredo, que reúne a informação de vários portais públicos e sites de agências imobiliárias com dados sobre as transações realizadas.

Conheça os destaques mais relevantes do balanço de 2023 neste artigo.

Preços médios dos imóveis aumentam 8,8%

Comparando os preços médios dos imóveis por metro quadrado no final de 2022 e em dezembro de 2023, é possível observar uma subida de 8,8% para 2.330 euro por metro quadrado.

O aumento nos preços continua a ser mais expressivo nas moradias (10,7%) do que nos apartamentos (6%).

Por regiões, entre as subidas mais acentuadas destacam-se Santarém (22,8%) e Viana do Castelo (20,9%). Já os menores aumentos registaram-se em Évora (2,2%) e em Beja (4%).

Por último, entre as 20 capitais de distrito analisadas, apenas três registaram uma descida de preços neste último ano. São elas Portalegre (-3,6%), Guarda (-2,4%) e Vila Real (-2,3%).

Sem surpresas Lisboa, continua a ser o município com o preço médio mais elevado

Lisboa registou um preço médio por metro quadrado de 4.700 euros, o que corresponde a mais do dobro do valor médio em Portugal. No entanto, o preço médio do metro quadrado no Porto (3.109 euros) e no Funchal (2.793 euros) também são superiores à média nacional.

Quanto aos valores médios mais baixos por metro quadrado, destaca-se a Guarda (440 euros), seguida por Portalegre (570 euros) e por Castelo Branco (593 euros).

Os valores apresentados são os preços médios das capitais de distrito, sendo que existem zonas onde é possível encontrar preços mais elevados e mais baixos.

Em 2023 a oferta de imóveis no mercado caiu

Como referido, em 2023 houve uma queda do número de imóveis disponíveis no mercado. Embora esta descida tenha sido ligeira (0,77%), este é um dos fatores que continua a impulsionar o preço das casas. Ao todo, existem menos de 174 mil imóveis no mercado nacional.

Por exemplo, em Lisboa, existiam 51.605 apartamentos disponíveis no final de 2022. Já no final de dezembro 2023, o número de apartamentos situava-se em 12.329, o que representa uma queda de 76%.

Já no Porto, o número de moradias disponíveis no mercado desceu 80% em um ano, passando de 8.788, no final de 2022, para 1.732 moradias em dezembro de 2023.