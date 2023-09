Tem filhos na escola? Saiba como usar as plataformas SIGA e Inovar

SIGA e Inovar são duas plataformas que ajudam os pais a gerir a vida escolar dos filhos. Através destas ferramentas, os encarregados de educação podem fazer um acompanhamento mais próximo da vida letiva dos educandos, ter acesso a todas as informações relevantes, como horários, lista de manuais, registos de avaliação e comportamento, e até marcar refeições e carregar o cartão escolar.

Se tem filhos em idade escolar, conheça as funcionalidades do SIGA e Inovar e saiba como pode ter acesso.

SIGA permite marcar refeições e fazer pagamentos

O SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem - é uma plataforma acessível online que serve, sobretudo, para saber as ementas da escola, marcar as refeições do seu filho e carregar o cartão escolar, para fazer pagamentos. No entanto, dado que esta ferramenta é disponibilizada pelas câmaras municipais a todos os agrupamentos de escolas, as funcionalidades podem variar consoante a autarquia.

De forma geral, o SIGA permite que os encarregados de educação tenham acesso às ementas das escolas e marquem as refeições dos filhos, incluindo almoços e lanches. Também podem carregar o cartão escolar, que permite fazer pagamentos nos vários serviços como refeitório, bar, papelaria ou reprografia, entre outros.

Os encarregados de educação podem ainda usar a plataforma para inscrever os alunos nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), na Componente de Apoio à Família (CAF) ou nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).

Além disso, a candidatura à Ação Social Escolar, na qual se inclui apoio em relação às refeições, materiais e transporte, também é feita no SIGA.

Para ter acesso ao SIGA, pela primeira vez, o encarregado de educação deve introduzir o nome de utilizar e o código que lhe tenham sido facultados e, depois, definir uma palavra-passe.

Inovar ajuda a gerir a vida escolar dos mais novos

Tal como o SIGA, o Inovar é um portal online onde os encarregados de educação podem acompanhar de uma forma mais próxima a atividade escolar dos filhos. Através desta plataforma, têm acesso a informações como o horário, a lista de manuais, os sumários, as interrupções escolares, as faltas e registos de comportamentos, as avaliações, entre outros.

No SIGA, a informação disponível é atualizada, em tempo real, sempre que sejam submetidos novos dados ou registos por parte dos professores na escola.

Com esta ferramenta, os encarregados de educação podem também dar início ao processo de renovação de matrícula do aluno e aceder à caderneta digital, onde deverão constar os registos de comportamento e assiduidade do aluno, e onde poderão justificar faltas. A plataforma também permite agendar um atendimento presencial com o professor, sempre que haja essa necessidade.

Para aceder ao portal, deve inserir os dados pessoais do aluno (número de processo e número do documento de identificação) ou as credenciais de acesso atribuídas pela escola.