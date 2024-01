Menina de 10 anos fica suspensa em slide de 30 metros e vídeo fica viral

Lara Borges, de 10 anos, viveu um momento assustador e a sua reação acabou por viralizar nas redes sociais. A menina ficou presa num slide num parque aquático de Goiás, no Brasil. Nas imagens, é possível ver Lara a dar uma lição de otimismo e calma enquanto aguarda o resgate da equipa do parque encontrando-se suspensa a uma altura de 30 metros.

"Com os pés, cintura e braços presos, não havia nada a fazer naquele momento. Então, permaneci tranquila até à chegada da equipa de resgate", contou ao site G1.

Lara foi resgatada por um monitor do parque, que se deslocou até onde ela estava e a trouxe de volta a um local seguro. O Hot Park informou que, dependendo da posição do vento, pode ser necessária uma intervenção para descer na plataforma, de acordo com comunicado citado pelo G1.

Lara descreveu o processo de resgate como bastante tranquilo e elogiou a simpatia da equipa. "A equipa já tem os equipamentos prontos se necessário, e o tio Lázaro, que me resgatou, amarrou-me a ele e foi-me puxando de volta. Eu pensava que ia demorar um pouco, mas foi muito rápido", recorda.

O certo é que a publicação já ultrapassou as 4 milhões de visualizações até sexta-feira e isso foi uma surpresa positiva para a menina que já fazia de tudo para ser influencer. "Não imaginava que isto ia acontecer, acreditava que algumas pessoas iam ver, mas não que ia aumentar o número de seguidores e visualizações", disse Lara.

"A Lara sempre teve este espírito aventureiro, nunca teve medo, então eu fiquei tranquila no momento do incidente. A equipa foi muito simpática com a Lara e ela acabou a fazer amizade com todos e até lhes levámos um lanche no dia seguinte", contou ao G1 a mãe da menina.

