Menino de 6 anos colocado em voo errado acaba a 400 km da família. Avó entrou em pânico

A companhia aérea norte-americana Spirit Airlines colocou um menino de seis anos, que viajava sozinho para visitar a avó no Natal, no voo errado, acabando o jovem a mais de 400 quilómetros do destino previsto.

A história, com semelhanças com um dos filmes da franquia “Sozinho em Casa”, popular na época de Natal, ocorreu em 21 de dezembro, quando o menor embarcou por engano num voo em Filadélfia (Pensilvânia), que o levou a Orlando (Flórida), a 400 quilómetros de Fort Myers, que era seu verdadeiro destino e onde sua avó o esperava.

Em declarações à estação local WINK News, um porta-voz do Spirit pediu desculpas à família do menino e anunciou a abertura de uma investigação sobre o ocorrido.

A companhia aérea garante que o menor esteve sempre acompanhado por funcionários da Spirit e que, ao perceberem o erro, contactaram a sua família para que se reencontrassem.

A avó do menino, María Ramos, contou à mesma estação que estava à espera do neto no aeroporto de Fort Myers e que entrou em pânico quando lhe disseram que o menor não estava a bordo do avião. A sua mala, no entanto, chegou ao destino correto.

O jornal Washington Post recordou que um episódio semelhante ocorreu em 2016, quando Maribel Martínez processou a JetBlue Airlines porque a empresa confundiu o seu filho e lhe entregou outro filho que voava da República Dominicana no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque.