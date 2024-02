Este truque deixa as toalhas brancas e macias durante anos. E esqueça o amaciador

Muitas são as pessoas que adoram usar toalhas brancas. O problema é que mantê-las brancas às vezes parece uma missão impossível digna de Tom Cruise. Sem os cuidados certos, acabam encardidas e com aspeto velho.

Adriana Fernandinho, a pessoa por trás da página de TikTok @brincando_de_casinha, garante que tem o segredo para toalhas brancas sempre perfeitas. Um dos passos é dizer adeus ao amaciador.

Quando for hora de lavar as toalhas, não as atire para a máquina. Coloque-as de molho de um dia para o outro em água com sabão em pó de boa qualidade. No dia seguinte, é só colocar na máquina as toalhas, no programa normal, e usar vinagre de limpeza em vez de amaciador.

Veja no vídeo o passo a passo para ter as suas toalhas sempre brancas e macias.