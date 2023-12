De livros a música, eis as sugestões de Bill Gates para as férias de Natal

À semelhança dos últimos anos, o fundador da Microsoft voltou a fazer o balanço dos seus livros de 2023 e reúne algumas propostas para a época natalícia. Mas, este ano, Bill Gates inovou e juntou às suas sugestões de leitura alguns cursos de economia bem como músicas de Natal.

Comecemos pelas três sugestões de livros, na sua opinião “profundamente informativos e bem escritos”.

The Song of the Cell, de Siddhartha Mukherjee.

Todos podemos ficar doentes em algum momento da nossa vida, assim como teremos certamente familiares ou amigos que adoecem. Este livro traz algum conhecimento para entendermos o que acontece no nosso corpo nesses momentos e ajuda a perceber algo sobre células, “os blocos de construção da vida”.

O autor explica como a vida evoluiu a partir de organismos unicelulares e mostra como cada doença humana, ou as consequências do envelhecimento, se resumem a algo errado com as células do corpo. Mukherjee é oncologista e autor vencedor do Prémio Pulitzer.

Not the End of the World, de Hannah Ritchie.

À semelhança de muitos ativistas ambientais, Hannah Ritchie costumava acreditar que estava “a viver o período mais trágico da humanidade”. Mas quando começou a olhar para os dados, percebeu que não era bem assim. As coisas estão piores do que no passado distante, mas em praticamente todas as medidas estão a melhorar, acredita. Atualmente é investigadora principal na Our World in Data e recorre aos dados para contar uma história que contradiz os cenários apocalípticos sobre o clima e outros tópicos ambientais, mas sem encobrir os desafios que o setor enfrenta. É o livro ideal para quem quer estar informado sobre as mudanças climáticas.

Invention and Innovation, de Vaclav Smil.

Neste livro, Vaclav Smil escreve que a Era atual mostra “sinais inconfundíveis de estagnação técnica e avanços lentos” revelando-se pouco otimista sobre as perspetivas de inovação. Apesar disso, é o melhor autor para explicar o passado e mostrar como o engenho humano nos trouxe até hoje.

No domínio dos cursos, Bill Gates assume que já assistiu a muitas palestras online, mas que Timothy Taylor é um dos seus professores favoritos. A “The New Global Economy” ensina sobre a história económica básica de diferentes regiões e como os mercados funcionam; a “Economics” é a mais adequada para pessoas que querem entender os princípios da economia de uma maneira profunda; e a “Unexpected Economics” para um target mais amplo, já que nesta Taylor aplica os princípios económicos a coisas da vida quotidiana, incluindo doação de presentes, trânsito, desastres naturais ou desportos.

Quanto às sugestões de música, Gates reconhece que gosta muito dos temas de Natal e, por isso, reuniu uma lista de favoritos, na qual junta músicas clássicas e modernas, dos Estados Unidos e internacionais, e onde podemos encontrar nomes como The Beach Boys, Madonna, Stevie Wonder, Paulo Simon ou Paul McCartney.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.