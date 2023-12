Óbidos Vila Natal transforma-se em Escola de Feiticeiros para receber a época festiva

Desde 2006 que o Natal é mágico em Óbidos, mas este ano a magia que se vive no castelo é um pouco diferente. O Óbidos Vila Natal transformou-se numa Escola de Feiticeiros para receber aprendizes de magia de todas as idades.

Para quem não recebeu a sua carta para Hogwarts e não teve oportunidade de estudar feitiços, poções e runas antigas com Harry Potter, Hermione e Ron, o Óbidos Vila Natal é um sonho tornado realidade.

O Óbidos Vila Natal, que recebe a quadra natalícia com pozinhos extra de magia, tem atividades para os feiticeiros mais aventureiros, para os mais estudiosos e até para os mais tecnológicos.

Quem visitar a Vila Natal no Castelo de Óbidos poderá apanhar o Óbidos Express, jogar Quadball no gelo, conhecer receitas no Bar Três Varinhas ou aprender na sala de Herbologia e no Laboratório de Poções. Terá também oportunidade de sobrevoar Óbidos no Slide Vassoura, testar a sua coragem na Rampa Gelada ou desafiar-se no Caminho Encantado. Sem esquecer, claro, os espetáculos de Natal.

E porque esta Escola de Feiticeiros está no século XXI, há ainda uma Academia deCode onde será possível experimentar o primeiro videojogo criado no parque ou explorar um carro robótico.

O Óbidos Vila Natal é dedicado ao Natal e como tal o Pai Natal não podia deixar de marcar presença. Aqui, além das roupas vermelhas e do chapéu, veste-se de diretor da Escola de Feiticeiros e quando os pequenos estudantes são chamados à sua sala, é motivo de alegria.

O Óbidos Vila Natal decorre até 31 de dezembro e está aberto todos os dias, exceto no dia de Natal, 25 de dezembro. O bilhete geral custa 10 euros e o bilhete geral criança (dos 3 aos 11 anos) custa 8 euros. Ambos não incluem algumas atividades, como o Quadball no Gelo, o Slide Vassoura ou o Óbidos Express.

Os horários variam conforme o dia da semana, por isso, recomenda-se que se confirme no site do evento as informações antes da visita.

Veja na galeria como se vive a magia no Óbidos Vila Natal.