“Tenho o roupeiro cheio de roupa e não sei o que vestir”. Consultora de imagem explica como acabar com este problema

Mal conseguimos fechar as gavetas, os cabides apertam-se ao máximo dentro do roupeiro e já há sapatos na despensa. Porém, de manhã a aflição repete-se: não sei o que vestir ou não tenho nada para vestir. Reconhece-se neste cenário? Amanda Briega, consultora de imagem pessoal, explicou ao jornal espanhol El Mundo como resolver este problema.

Antes de mais, há uma máxima apresentada pela especialista: menos é mais. “O mais importante é perceber que não é por termos o armário cheio que nos vamos vestir melhor”, disse em declarações ao jornal.

O primeiro passo que deve dar, recomenda a especialista, é tirar do roupeiro as peças que mais gosta, que mais usa e visualizar como pode combinar essas peças com outras que tem e que não usa tanto. “Trata-se de brincar a fazer conjuntos, como os que antigamente as nossas mães nos faziam, da cabeça aos pés”, explica. “É pensar num estilo completo, de cima abaixo. Desta forma, também organizamos o armário, planeamos e percebemos o que usamos mais.”

Por isso, não devemos ir às compras sem antes fazermos este exercício de análise, de organização e de planeamento. Muitas vezes, a tendência é sentir que não tem nada e acaba a ir às compras sem necessidade. Vamos, então, simular o que deve pensar: “isto não uso, como poderia usar mais?”. De seguida, teste conjuntos diversos com aquilo que tem. Inclua neste exercício os acessórios como sapatos, colares e malas.

“Por exemplo, tiramos do armário uma das blusas que quase não usamos, colocamo-la com umas calças que assentam bem, adicionamos um acessório... e de repente percebemos que temos em casa microcoleções, porque no fundo acabamos por comprar quase sempre nos mesmos tons”, explica a especialista.

A ideia depois deste exercício é, quando for escolher o que vai vestir, já ter em mente os muitos conjuntos que tem e isso facilitar-lhe a vida. Pode até fotografar os conjuntos para depois recordá-los. No início, este processo pode levar algum tempo mas, garante a consultora, vai compensar no futuro.

Além disto, é absolutamente essencial ter o armário bem arrumado e organizado, de forma a poder ver logo as peças que combinam entre si. Pode mesmo organizar o roupeiro por conjuntos, já com os acessórios incluídos. Assim, sabe que aquelas calças tendência que comprou uma vez e que nunca mais saíram do armário ficam bem com aquela blusa, aquele colar e aqueles sapatos. É algo que facilita imenso a tarefa para quando não tem tempo de manhã.

Veja no vídeo do El Mundo como deve fazer.