MB Way: Como se proteger das burlas

O MB Way veio facilitar a forma como fazemos pagamentos e transferências. Com esta aplicação, pode fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e levantar dinheiro através do seu smartphone, numa aplicação móvel própria ou nos canais do seu banco.

Apesar da segurança da plataforma, a falta de informação de alguns utilizadores leva a que sejam facilmente alvo de fraudes. E com o crescimento das compras online, aumentaram também as burlas relacionadas com o MB Way. Por isso, é preciso ter alguns cuidados para que não seja apanhado em fraudes.

Cuidados a ter na utilização do MB Way

É preciso ter alguns cuidados para não ser vítima de fraude. A SIBS, entidade responsável pela rede multibanco, deixa alguns conselhos para tomar nota:

• Nunca adicione ao MB Way um número de telemóvel que não seja o seu;

• Nunca partilhe o seu código PIN. Tal como o PIN do cartão bancário, este é pessoal e intransmissível;

• Nunca siga instruções de desconhecidos para aderir ou fazer pagamentos por MB Way;

• Nunca aceite pedidos de dinheiro sem ter a certeza de que conhece a pessoa que lhe enviou o pedido;

• Por fim, tome nota ainda de que a opção “Levantamento MB Way” gera um código que permite levantar dinheiro em qualquer caixa multibanco. E não deve partilhar este código com ninguém a não ser em casos específicos como, por exemplo, se pretender enviar dinheiro para os seus filhos.

Recomendações gerais sobre o serviço MB Way

Ao cumprir de forma correta todos os passos na realização de operações através do MB Way, não existem riscos na utilização da aplicação. Porém, pequenos descuidos podem dar origem a perdas significativas de dinheiro. Estas são as recomendações gerais sobre a utilização do MB Way, dadas pela SIBS:

• Não forneça dados confidenciais ou pessoais via correio eletrónico ou SMS;

• Não siga ligações recebidas via correio eletrónico ou SMS;

• Verifique o extrato da sua conta bancária com regularidade.

Ainda não tem MB Way?

O MB Way está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Após descarregar a aplicação, pode ativá-la de duas formas: através do multibanco ou pelo smartphone.

Na primeira opção, deve inserir o seu cartão de débito no multibanco, digitar o código PIN e selecionar a opção "MB Way". Vai ser-lhe pedido para inserir o seu número de telemóvel e definir um código PIN para o MB Way com seis dígitos. Depois, na aplicação, deve selecionar a opção "Entrar", inserir o seu número de telemóvel e o código de seis dígitos que definiu anteriormente. E já está.

Se preferir fazer a ativação através do smartphone, deve aceder à aplicação e selecionar a opção "Aderir ao MB Way". De seguida, introduza os dados do seu cartão e ser-lhe-á pedido para definir o código PIN e indicar o seu número de telemóvel.

Os seus dados de adesão e registo na aplicação serão sempre o número de telemóvel e o código PIN MB Way.

Descarregar, aderir e usar a app MB Way não tem custos associados. O MB Way não cobra comissão pelas operações realizadas na aplicação. No entanto, as transferências poderão ter custos associados cobrados pelas entidades bancárias, pelo que deve consultar o banco associado ao cartão ao qual aderiu ao MB Way.