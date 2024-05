As mini tartes mais deliciosas e fáceis de fazer: uma combinação feliz de mascarpone, cerejas e chocolate

São de babar! Pronto, agora para irem a correr para a cozinha, devo dizer que são fáceis, não precisam de ir ao forno e analisando as fotografias já perceberam que têm alguns ingredientes parecidos com um Bolo Floresta Negra, mas não levam nenhum licor e também não apresentam açúcar. Ah, e as cerejas portuguesas são uma maravilha! Se quiserem a receita sem glúten, utilizem bolachas sem glúten. Garanto que estas minitartes são de comer e chorar por mais! Com a combinação cacau, bolacha, mascarpone, natas, baunilha, cerejas frescas e raspas de chocolate, só poderia ser esse o resultado!

Minitartes de Cacau, Mascarpone, Cerejas e Chocolate

Base:

125 g de bolacha digestiva

60 g de manteiga amolecida

2 colheres de sopa de cacau cru em pó

Recheio:

125 g de mascarpone ou queijo creme simples

100 g de natas frescas

3 colheres de sopa de xarope de agave

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Decoração:

Cerejas frescas

Raspas de chocolate

Base: triturar todos os ingredientes numa picadora. Forrar as formas de minitartes com a mistura. Levar ao frigorífico durante 30 minutos.

Recheio: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Aplicar nas minitartes. Decorar com cerejas e raspas de chocolate.