Fazer profiteroles com chantilly é muito simples com esta receita deliciosa

Estas maravilhas parecem umas nuvenzinhas que se derretem na boca! Confecionei uma versão simples de profiteroles recheados com chantilly. Se quiseres podem acompanhar com chocolate derretido na cobertura, para uma versão tradicional. Ou com doce de leite ou uma compota ao vosso gosto! Ficam deliciosos! Esta receita dá para fazer 25 a 30 profiteroles pequeninos. Boa semana, gulosos!

Ingredientes

Massa:

2 ovos

200 ml de água

100 g de farinha de trigo sem fermento

50 g de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

Chantilly:

200 ml de natas frescas

4 colheres de sopa de açúcar em pó

Modo de preparação

Massa: Levar num tacho ao lume a água com o açúcar e a manteiga, até ferver. Juntar a farinha e misturar muito bem até começar a formar uma bola. Retirar para um prato e deixar arrefecer. Numa batedeira com gancho, colocar a massa e adicionar os ovos um a um, sempre a bater. Podem fazer à mão, mas vai demorar mais tempo. Misturar até ficar uma massa homogénea. Colocar num saco de pasteleiro e distribuir pequenas bolas de massa num tabuleiro forrado com papel vegetal. Levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 25 minutos. Desligar e deixar no forno mais 5 minutos. Retirar e deixar arrefecer. Cortar os profiteroles ao meio. Rechear com chantilly. Polvilhar com açúcar em pó (facultativo).

Chantilly: bater as natas frescas (usei bio) com o açúcar em pó até ficar em chantilly.

