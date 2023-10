Lembra-se dos Modern Talking? Veja como estão hoje, aos 60 e 69 anos

Para apreciadores de música Pop dos anos 1980 e 1990, dificilmente o nome Modern Talking será desconhecido. A banda alemã que nasceu em 1983 juntava dois amigos, Thomas Anders e Dieter Bohlen, e teve uma história carregada de sucessos.

Nos anos 1980, os Modern Talking lançaram vários singles e álbuns que atingiram tops um pouco por toda a Europa e que valeram ao duo certificados de platina.

Em 1987, o número de êxitos começou a abrandar e depois de um álbum que falhou nas vendas, o duo acabou por se separar, e tanto Thomas Anders como Dieter Bohlen seguiram caminhos separados. Voltaram a juntar-se em 1991 para grande felicidade dos fãs e, até 2003, ano em que deram fim ao projeto conjunto, lançaram mais uns tantos hits.

Ao todo, os Modern Talking venderam cerca de 120 milhões de álbuns e singles e tiveram uma legião de fãs, ainda que as suas músicas não somassem muitas opiniões positivas por parte dos críticos.

Hoje, os dois membros continuam no mundo da música. Dieter Bohlen, com 69 anos, trabalha como compositor e produtor para outros artistas. Já Thomas Anders, com 60 anos, continuou a sua carreira a solo, tendo estado em Portugal no passado dia 16 de setembro a atuar com Sandra, uma das vocalistas alemãs com mais sucesso, conhecida por músicas como “Maria Magdalena” ou “Sadeness”.

Veja na galeria como estão hoje Dieter Bohlen e Thomas Anders e relembre alguns dos êxitos do duo.

Thomas Anders 60 anos

Dieter Bohlen 69 anos