Lembra-se da última namorada de Ayrton Senna? Veja como está hoje, aos 50 anos

No início dos anos 1990, Adriane Galisteu ficou conhecida do grande público quando começou a namorar com Ayrton Senna. Depressa tornaram-se um casal sensação, mas tudo mudou com a morte trágica do piloto de Fórmula 1 no dia 1 de maio de 1994, resultado de uma colisão na corrida em Ímola, Itália. Ainda assim, Adriane nunca mais saiu de debaixo dos holofotes.

Quase 30 anos depois, agora com 50 anos, Adriane Galisteu continua a ser conhecida do grande público não fosse ela apresentadora. Este ano, vai apresentar o reality show da Record "A Fazenda". Além disso, Adriane faz uma grande aposta nas redes sociais, tendo um canal no YouTube e um Instagram com mais de 5 milhões de seguidores. Nesta rede social, a apresentadora partilha fotos do seu dia a dia e exibe a forma física incrível que tem.

A nível pessoal, Adriane Galisteu teve várias relações depois da morte de Ayrton, acabando por se casar em 2010 com o empresário Alexandre Iódice com quem teve um filho, Vittorio.

Recentemente, a apresentadora partilhou em entrevista ao Ticaracaticas, no YouTube, como foi a última conversa que teve com Ayrton Senna antes do fatídico acidente de 1994.

“Estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone Ele disse 'estou p*to' [chateado], não estava querendo correr e ainda me falou 'de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que não quero correr'”, cita a Revista Quem. “Falei para ele ‘então não corre’, porque se tinha alguém que podia não correr era ele […]. Ele quase me engoliu porque não tinha pontuado nas corridas anteriores", completou.

A apresentadora conta depois como viu o acidente, mas acreditou que tudo ficaria bem. “Quando ele bateu, achei até que ele chegaria mais cedo em casa [a modelo ia ter com ele a Ímola, onde o piloto corria]. Fui para o banho, desliguei a televisão, porque estava muito acostumada a ver bater, até batida pior. [...] Lembro de sair do banho, e de repente um silêncio sepulcral, absoluto. [...] Quando eu vi ele parado na pista, falei 'Ele desmaiou, quebrou perna ou braço', porque ele não gostava de ninguém em cima dele. Em nenhum momento assistindo à cena eu imaginei que ele tivesse morrido.”

Só mais tarde nesse mesmo dia, prestes a levantar voo para Itália, Adriane recebeu o telefonema que confirmava a morte do namorado.

