Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 73 anos e está completamente diferente

Mesmo para quem não cresceu a ver a série, o nome MacGyver dificilmente vai soar estranho. Quando surgiu no final dos anos 80, a série deixou muita gente vidrada, a sonhar com o fim de semana e com a hora em que estreava o novo episódio.

A série norte-americana contava a história de Angus MacGyver, um agente secreto altamente engenhoso, que tinha sempre a solução mais engenhosa para se escapar às situações mais mirabolantes. Por 139 episódios, as pessoas puderam ver como é possível (pelo menos na televisão) parar o relógio de uma bomba com um clipe, reativar um fusível queimado com uma pastilha elástica ou criar um extintor de improviso com vinagre e refrigerante.

A dar vida a esta personagem engenhosa estava Richard Dean Anderson. Foi graças a este papel que o ator acabou por chegar às luzes da ribalta, participando depois num filme de grande sucesso, 'Stargate SG-1', em 1997.

Agora, com 73 anos e depois de ter participado em várias séries e filmes, Richard Dean Anderson está afastado dos ecrãs desde 2013.

