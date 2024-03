Mulheres portuguesas criam Manifesto com 57 propostas

Um grupo de 16 mulheres e executivas reuniram-se no Dia Internacional da Mulher no evento “Celebrar a voz feminina no futuro de Portugal”, ocasião aproveitada para a criação de um Manifesto com um total de 57 propostas que visam dar resposta a 10 áreas enquadradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que visam aumentar a competitividade e prosperidade de Portugal. São eles: saúde para todos e atempada; transformação na educação; cidadania ativa; cultura como pilar do desenvolvimento humano; carga fiscal adequada; equidade social; empreendedorismo e inovação; habitação e mobilidade; justiça transparente e burocracia.

A iniciativa reúne numa mesma causa mulheres, líderes em diferentes áreas da sociedade portuguesa, que, no evento promovido pelo The Club G100, partilharam as suas visões e ambições. Dessa partilha construtiva e diferenciada, resultou o referido Manifesto (que oportunamente será apresentado ao líder do próximo Governo) com uma perspetiva feminina e humanista, e de quem “sonha com uma sociedade mais rica, justa, equilibrada e completa”.

Entre as mentoras do Manifesto estão Ana Jacinto (secretária-geral na AHRESP), Alexandra Silva (corporate & multimedia director da Ar Telecom); Alexandra Almeida (consultora estratégica empresarial da Share Holder Paladin); Andrea Lavareda (head da B2G & International Business); Carla Fonseca (chief marketing officer da BI4ALL); Cláudia Silva (global diversity, equity & inclusion office PM @ Siemens); Conceição Zagalo (empreendedora social); Helena Ferro de Gouveia (international affairs analyst da CNN); Isabel Neves (empreendedora e advogada); Linda Pereira (Global Chair G100); Patricia Santos (cofundadora da CEO Zome); Nelma Fernandes (presidente da confederação de empresários da CPLP); Samanta Almeida (arquiteta e fundadora do Yourgroup); e Susana Coerver (partners ideators e cofundadora da Kindology).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders