Escolha um palácio e tenha umas férias de rei

Conhecer os palácios onde a família real britânica já esteve hospedada e arrendá-los para passar as suas próximas férias é um sonho que já se pode tornar realidade. Assim, se quer sentir-se como um rei (ou rainha) durante uns dias ponha mãos à obra, e a carteira a jeito, e siga a sugestão da Forbes que identificou um conjunto de propriedades que tiveram a aprovação da monarquia britânica para poderem ser arrendadas. São cinco refúgios que pode escolher através do Big House Experiences.

Windrush Hyde Estate em Cotswolds, Inglaterra

O Windrush Hyde Estate foi visitado pela primeira vez pelo rei Carlos III que atribui um prémio ao jardim pelos seus muros de pedra. Projetada pela premiada paisagista Jinny Blom, a propriedade também possui uma piscina e espaço com cinema de última geração. Disponível a partir de 16.350 libras por três noites (cerca de 18.784 euros).

Mereview Manor no Lake District, Inglaterra

O rei Carlos III também visitou o Mereview Manor. A propriedade oferece vistas panorâmicas do Lago Windermere e a possibilidade de jantar ao ar livre. Esta paisagem também foi inspiração para a escritora Beatrix Potter, autora da série infantil “Pedro Coelho”. Disponível a partir de 6.941 libras por três dias (aproximadamente 7.975 euros).

High Peak Manor em Derbyshire, Inglaterra

O marido da Rainha Vitória de Inglaterra, o Príncipe Albert de Saxe-Coburgo e Gottingen, caçou nesta propriedade que pertencia a James Watts. Como presidente da Câmara de Manchester entre 1855 e 1857, Watts também recebeu o Príncipe Albert neste espaço. A propriedade está impregnada de história e ainda preserva as suas tradições – há até um grande salão medieval para os hóspedes desfrutarem de um banquete. Disponível a partir de 9.750 libras por três noites (cerca de 11.203 euros).

The Priory em Suffolk, Inglaterra

Escondida numa área de grande beleza natural em Suffolk, esta propriedade foi escolhida pela realeza desde o século XIII, quando Henrique III a visitou em 1235. Tornou-se num destino preferido da família real e da nobreza para caçar e também foi o local escolhido por Mary Tudor (filha de Henrique XVIII), que se hospedou aqui durante dois meses após a seu casamento com Charles Brandon, Duque de Suffolk, em 1527. Disponível a partir de 2.900 libras por três dias (cerca de 3.333 euros).

Wyatt Castle em Dorset, Inglaterra

O Wyatt Castle foi inaugurado pela Princesa Elizabeth em 1800 e foi a escolha de muitos membros da família real desde então. Era o local de eleição do rei George III e da Rainha Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, que escolheram a propriedade para celebrar o seu aniversário de casamento com familiares e amigos. A propriedade possui nove quartos e uma mesa de jantar que pode acomodar até vinte convidados. Disponível a partir de 6.950 libras para um fim de semana (aproximadamente 7987 euros).

