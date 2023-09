Lembra-se da menina de ‘O Meu Primeiro Beijo’? Veja como está hoje, aos 42 anos!

Foi em 1992 que estreou em Portugal o filme “O Meu Primeiro Beijo” que contava a história de dois amigos, Vada e Thomas J., e que levou muita gente às lágrimas. Anna Chlumsky dava vida a Vada.

Foi em “O Meu Primeiro Beijo” que o mundo conheceu pela primeira vez Anna Chlumsky. A menina, na altura com 11 anos, não deixou ninguém indiferente, especialmente naquela que se veio a tornar uma das cenas mais tristes do cinema, o momento em que Vada vê o amigo Thomas J., interpretado por Macaulay Culkin, no caixão.

Mais de 20 anos depois, Anna Chlumsky está longe de ser a menina que todos ficaram a conhecer no início dos anos 1990. Entre 1999 e 2005, a atriz afastou-se dos ecrãs para estudar. Quando regressou, participou em vários filmes independentes.

Desde então, Anna Chlumsky, agora com 42 anos, participou nos mais variados filmes e séries. O seu papel na série “Inventing Anna” foi um dos com maior destaque nos últimos anos.

Veja como está Anna Chlusmky na galeria acima e relembre o filme que a levou ao estrelato quando tinha apenas 11 anos.