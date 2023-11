Esta é a lição mais importante que os pais de hoje se esquecem de ensinar aos filhos

Quando se é pai, é normal ter uma lista muito clara sobre coisas que se quer ensinar aos filhos. Limpar o quarto, ser responsável ou fazer os trabalhos de casa são muitas vezes as lições prioritárias para os pais. E apesar de serem importantes, há uma outra lição que é tão ou mais relevante e que muitas vezes é totalmente esquecida.

Eva Moskowitz é a fundadora das Escolas Success Academy Charter e tem trabalhado ao longo de várias décadas com pais. Além disso, é também mãe de três crianças. É ela que alerta que os pais devem lembrar-se de ensinar os filhos a aproveitarem a vida, num texto publicado na CNBC.

À primeira vista, se calhar muitos pais vão achar que isto é algo natural para os mais novos. No entanto, o que acontece é que muitas vezes crianças felizes tornam-se adultos infelizes.

De acordo com a especialista, normalmente as pessoas são mais felizes quando têm algum tipo de atividade que considerem produtiva e com significado, não quando estão a consumir. Por isso, os pais devem evitar levar as crianças às lojas quando elas pedem algo de novo.

A ideia é simples: evitar dar muitos presentes para não encorajar as crianças a acreditarem que a felicidade vem das coisas.

Os mais novos precisam de perceber que o dinheiro até pode dar a oportunidade de serem felizes, mas eles não podem consumir bens até ficarem felizes.

Brinque com os seus filhos com coisas que eles já têm, como um baralho de cartas, construa uma casa na árvore ou faça um bolo. Vá até um museu. Mostre que há felicidade em ser-se produtivo ou em fazer atividades culturais.

Para Eva Moskowitz, isto é uma forma de ensinar às crianças o valor das coisas pequeninas, garantindo assim que serão adultos felizes.