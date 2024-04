Casca de laranja para rejuvenescer a pele? Conheça o método que já conquistou os espanhóis

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

Desde sempre que ouvimos falar sobre a importância de se consumir fruta. Não é de estranhar. Dependendo das frutas, são ricas em antioxidantes, vitaminas e fibras, além de que têm muita água na sua composição. Não é por isso de estranhar que esteja presente em todas as dietas e seja recomendada por muitos nutricionistas para apoiar o controlo de peso.

Estes benefícios surgem, claro, quando consumimos peças de fruta. Mas agora tem-se concluído que este alimento também traz benefícios quando aplicado na pele e vários são os produtos de beleza que começam a ter na sua composição as mais variadas frutas. Uma que parece ter mais fãs é a laranja.

Com vitaminas e antioxidantes benéficos para a pele, a utilização de laranja nos cuidados de beleza pode ajudar a trazer mais saúde, brilho e vitalidade à derme.

Toda a laranja tem uma composição interessante, mas é a sua casca que ganha destaque no mundo da beleza, refere o site Magas do El Español.

Uma máscara de casca de laranja pode ser um verdadeiro aliado da nossa pele, ajudando a combater os sinais de idade e as rugas. Além disso, previne o acne, ajuda a exfoliar, hidratar e reduzir inflamação da pele.

Para obter todos estes benefícios, não é necessário comprar produtos específicos. Basta fazer uma máscara de casca de laranja em casa. Aqui estão três receitas, partilhadas pelo Magas do El Español, que pode incluir na sua rotina diária para beneficiar das propriedades da casca de laranja.

1. Casca de laranja e iogurte

Comece por colocar duas colheres de casca de laranja ralada num recipiente. Depois acrescente uma colher de mel e outra de iogurte natural. Misture bem os três ingredientes até obter uma paste espeça e homogénea.

Coloque no rosto e deixe secar, algo que deverá demorar entre 10 e 12 minutos. Passado o tempo, enxague a pele com água morna ou fria.

2. Casca de laranja e açúcar

Num recipiente adicione uma colher de casca de laranja ralada e meia colher de açúcar. Para criar uma pasta grossa, acrescente umas gotas de limão ou de água de rosas. Depois aplique como se fosse um esfoliante no rosto, massajando por alguns minutos. No fim, é só retirar com água.

3. Casca de laranja e aloé vera

Para esta máscara vai precisar de duas colheres de aloé vera e duas colheres de casca de laranja ralada. Misture até formas uma pasta, aplique no rosto e deixe atuar por 15 minutos. Depois é só retirar com água.