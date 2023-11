É isto que um gastroenterologista recomenda que coma ao pequeno-almoço

Diz a sabedoria popular que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia. Seja ou não verdade, é sempre bom arrancar a manhã com uma refeição saudável e saborosa que, idealmente, não demore muito tempo a ser preparada. E é isso mesmo que sugere um gastroenterologista ao partilhar a sua receita ideal de pequeno-almoço.

Will Bulsiewicz é gastroenterologista e já publicou livros de receitas. Numa publicação recente no seu Instagram, o médico falou sobre o pequeno-almoço que toma todos os dias com a sua família. “Todos gostamos de opções fáceis e rápidas, e eu tenho um pequeno-almoço simples que cumpre o objetivo”, começa por dizer o gastroenterologista.

O pequeno-almoço de que fala o médico é, nada mais nada menos, do que um smoothie com apenas quatro simples ingredientes: mirtilos frescos ou congelados, bananas, leite de soja e rebentos de brócolos, um alimento que se encontra em algumas lojas de produtos naturais.

Para tornar o pequeno-almoço mais completo, Will Bulsiewicz sugere ainda que se acrescente linhaça, cânhamo ou até nozes, ingredientes que ajudam a dar energia e a aumentar o aporte nutritivo do smoothie.

Veja no vídeo, em inglês, o gastroenterologista a falar sobre este pequeno-almoço nutritivo e a explicar porque é perfeito para toda a família.