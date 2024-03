Junte este óleo a todos os champôs da família e pode ser que nunca mais veja piolhos

Se tem crianças em casa, este cenário é-lhe certamente familiar: quando chega o email ou a circular da escola muitas vezes já o drama está instalado. Os cabelos dos miúdos já têm lêndeas ou mesmo piolhos e os produtos de tratamento são bastante dispendiosos, sendo que o ideal é que todos os membros da família o façam e o repitam oito dias depois.

Por tudo isto e pela recorrência dos episódios de infestação, o melhor mesmo é apostar na prevenção. E para isso apenas precisamos de um produto bem mais económico: o óleo da árvore do chá. Este óleo vende-se na maioria das vezes em frascos de 10 ml e o preço ronda os 5 euros, estando disponível na maioria das cadeias de supermercados.

De acordo com o site de informação médica Webmd, o óleo pode sufocar e matar os piolhos. Porém, pode não ser 100% eficaz no combate a uma infestação, mas muito útil na função de repelente.

De acordo com a Clínica Mayo, é necessária mais investigação para saber quão eficaz é o óleo de árvore de chá no combate aos piolhos. Porém, alguns estudos preliminares sugerem que o óleo da árvore do chá pode ser útil, já que tratamentos com óleo de árvore de chá reduziram o número de ovos de piolhos que eclodiram.

Um estudo publicado no International Journal of Dermatology comparou substâncias botânicas e sintéticas para prevenir piolhos em crianças em idade escolar, escreve o site Healthline. Os investigadores compararam óleo de árvore de chá, óleo de lavanda, hortelã-pimenta e um repelente sintético (DEET). Por si só, o óleo de árvore de chá foi o tratamento mais eficaz. Alguns ensaios clínicos usaram uma dose de 1 a 10% de óleo de árvore de chá numa fórmula de champô ou gel.

Por isso, e para ir testando gradualmente para verificar se existe alguma irrigação ou alergia, adicione uma quantidade generosa de gotas a cada frasco de champô em sua casa. Verifique os resultados e vá mantendo esta prevenção, aumentando a quantidade de gotas caso haja alguma infestação entretanto.