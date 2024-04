Plataforma que ensina programação às crianças lança concurso sobre mulheres nas TIC

A ubbu, uma plataforma de ensino de informática e programação para crianças, está a realizar o “Girls in ICT Day”, um concurso dirigido aos mais novos. Trata-se de uma iniciativa internacional, criada pela União Internacional das Telecomunicações, com o objetivo de aumentar a consciencialização entre mulheres e raparigas sobre as oportunidades de carreiras em Tecnologias da Informação e Comunicação Informática (ICT, em inglês).

Para assinalar a data, que se celebra no dia 27 deste mês, a ubbu desafia os mais novos a participarem no concurso e a habilitarem-se a ganhar uma Nintendo Switch, o jogo Super Mario Maker 2 e, ainda, uma visita a uma empresa tecnológica para ficar a conhecer o percurso de algumas mulheres em tecnologia.

O principal objetivo do concurso é incentivar as crianças a aprenderem mais sobre as mulheres em tecnologia através de um quizz e ainda desafiá-las (em grupo ou individualmente) a criarem um projeto de programação sobre a mulher nas TIC que mais as inspirou, explica a ubbu.

As crianças interessadas devem candidatar-se até 10 de maio. Para que os projetos sejam elegíveis devem conter “Girls in ICT” na descrição. O projeto vencedor será anunciado no dia 20 de maio.

Além disso, esta iniciativa da ubbu conta ainda com a presença de alguns oradores que até ao final de abril irão promover, em várias escolas do país, o tema das mulheres no setor das tecnologias da informação. “Acreditamos que a educação em tecnologia pode e deve ser feita desde cedo. Hoje mais do que nunca é muito importante incentivar a participação dos jovens em áreas como a programação, e achamos que este concurso pode ser uma excelente maneira de os motivar a criar projetos inovadores sobre temas que são também muito relevantes”, afirma João Magalhães, CEO da ubbu.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders