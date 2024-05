As duas praias mais próximas de Lisboa recebem pela 1.ª vez o galardão de ‘Qualidade de Ouro’

A Quercus acaba de divulgar as 356 Praias classificadas com Qualidade de Ouro, cuja lista completa pode consultar aqui. Atribuído há quase 15 anos, o galardão que distingue a qualidade da água balnear das praias portuguesas, tem este ano 11 zonas balneares que o recebem pela primeira vez. E duas das praias estreantes são as mais próximas da cidade de Lisboa, no concelho de Oeiras.

Ignoradas por muitos veraneantes lisboetas durante anos, as praias de Caxias e de Paço de Arcos são hoje dois pequenos paraísos de praia urbana, com águas geralmente tranquilas e límpidas, sendo de fácil acesso através de transportes públicos.

Agora, e para que não haja dúvidas sobre a qualidade das suas águas, ambas as praias de Oeiras receberam a classificação de “Praia com Qualidade de Ouro”, atribuída pela Quercus com base em critérios rigorosos. Estes incluem a qualidade da água ao longo das últimas cinco épocas balneares, resultados de análises bacterianas na última época balnear e a ausência de ocorrências negativas.

A Praia de Paço de Arcos, com grande tradição piscatória, oferece um ambiente agradável para a prática balnear e desportos ao ar livre. Com apoio de praia, espaço de restauração e vigilância assegurada por nadadores-salvadores, é muito apreciada pelos estrangeiros que aqui chegam pela proximidade a Lisboa e facilidade em chegar de transportes.

Já a Praia de Caxias, ainda mais próxima de Lisboa, é também muito acessível, junto à estrada marginal e em frente à estação de comboios. Com três areais, esta praia oferece águas tranquilas e é abrigada do vento.

A Quercus lançou um novo site dedicado ao galardão “Praias com Qualidade de Ouro”, que pode consultar aqui e que conta com um mapa interativo mais fácil para ver em telemóvel.