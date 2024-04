Conheça mais de 50 raças de cães hipoalergénicas para quem sofre com alergias

As raças de cães ideais para cada signo

Cães: Descubra a raça ideal para ter no seu apartamento

As raças de cães com a maior esperança de vida

As melhores raças de cães para quem tem bebés

As raças de cães para quem sofre de alergia

Se adora cães, mas sofre com alergias ou tem alguém na sua família que tem o mesmo problema, não desista já da ideia de partilhar vida com um patudo. Existem várias raças de cães que são consideradas hipoalergénicas, ou seja, que significa que produzem menos caspa e largam menos pelo (ou mesmo quase nenhum), tornando-as numa opção mais compatível com uma patologia alérgica.

Conhecer as características específicas destas raças vai ajudá-lo a tomar uma decisão informada e adequada ao seu estilo de vida. Não se foque apenas nas alergias e na questão do pelo: informe-se ao máximo sobre o temperamento do cão, já que cada raça tem suas próprias particularidades que podem influenciar a sua experiência enquanto tutor.

Portanto, ao considerar a adoção de um cão hipoalergénico, é importante estar bem informado sobre as suas necessidades de cuidados, níveis de atividade e compatibilidade com a sua família e ambiente doméstico.

Embora seja encorajador saber que há opções disponíveis para quem sofre de alergias, é importante lembrar que a reação alérgica pode variar de pessoa para pessoa. Por isso, mesmo ao optar por uma destas raças consideradas hipoalergénicas, é aconselhável fazer alguns testes de presença com o cão que quer adotar para garantir que não há qualquer reação.

Percorra agora a galeria acima, preparada pelo Stars Insider, e descubra mais de 50 raças consideradas hipoalergénicas.

Siga ainda a nossa secção dedicada a animais de estimação.