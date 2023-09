Brasil chora a morte de dentista dos famosos aos 35 anos. Fatalidade lança alerta sobre piscinas

Rafael Puglisi, de 35 anos, era bem conhecido no Brasil por ser um dos médicos dentistas mais conhecidos do país, já que era o clínico que tratava várias celebridades, como era o caso de Neymar. Só a sua conta de Instagram soma mais de 4.4 milhões de seguidores e a sua morte motivou várias publicações de celebridades. Para choque dos brasileiros, o médico morreu esta segunda-feira num acidente na piscina de sua casa, em São Paulo, e a notícia foi dada por todos os meios de comunicação social brasileiros.

“Ele estava em casa a preparar-se para entrar na sua piscina e mergulhar de cabeça, como fazia todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e o Rafa acabou por bater com a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital”, pode ler-se no comunicado que a família publicou nas páginas de redes sociais. O médico sofreu um traumatismo cranioencefálico.

“Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo. Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajudava todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. O seu sonho era superar as suas próprias metas e ser reconhecido mundialmente pelas suas conquistas profissionais. E conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos à sua volta. Obrigada por tudo, obrigada por tanto”, escreveram.

“Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como dr. Rafael Puglisi! Continua a sorrir no céu, sabemos que estás a cuidar de todos nós como sempre cuidaste em vida! Ganhamos um anjo nas nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela!”, concluíram.