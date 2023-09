Ex-agente da CIA explica por que deve sempre pedir um quarto de hotel entre o 3.º e o 6.º andar

Muitas vezes, quando viajamos, vamos tão focados nos momentos de descoberta e de relaxamento que nos esquecemos que é importante ter alguns hábitos de segurança. Tracy Walder, uma antiga agente da CIA e do FBI, usou o seu TikTok para partilhar algumas dicas de segurança para turistas. Uma delas é ter em atenção em que andar fica o quarto de hotel.

Num vídeo que já conta com mais de 500 mil visualizações partilhado na seu TikTok, @theunexpectedspy, Tracy explica porque é que deve sempre pedir para ficar num quarto de hotel entre o terceiro e o sexto andar. “Não quer ficar no rés-do-chão […] Digo para se ficar entre o piso três e seis porque é difícil alguém escalar até lá. No entanto, é bastante acessível se houver uma emergência.”

Esta não foi a única recomendação da antiga agente da CIA e FBI. Tracy também salientou a importância de fechar a porta do quarto assim que se entra, usar um travão de porta portátil durante a noite para evitar visitas indesejadas e partilhar o itinerário com pessoas que não estejam a viajar consigo.

Veja o vídeo com as recomendações em baixo (em inglês).