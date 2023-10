De doces a petiscos, Fábio Belo traz novo livro com receitas que os portugueses adoram

Fabio Belo, responsável por muitas receitas publicadas pelo IOL e no TVI Player, tem um novo livro que já pode ser comprado online. Trata-se de um livro composto por mais de 90 receitas divididas em quatro categorias (doces, bolos, petiscos e refeições).

Neste livro vai poder encontrar receitas que os portugueses adoram como bolo de bolacha e café, tarte de amêndoa, salame de chocolate branco, mousse de chocolate e batata doce, tarte banoffee, coroa de espumante, tarte farófias, bolo rei, bolo rainha, broas de mel e noz, folar de carnes, pão de farinheira e espinafres, pataniscas, pão com chouriço, focaccia, açorda de camarão, empada familiar de frango, ovos no forno com espinafres, risoto ou arroz de forno.

"Este livro contém as receitas que faço em dias festivos, aos fins-de-semana e sempre que me apetece criar algo diferente. Receitas simples, saborosas e práticas. Um livro recheado de sabores", refere o autor.

Pode adquir o livro através das redes sociais de Fábio Belo ou na livraria Wook.

Recorde-se que o livro anterior do autor alentejano, "Alpalhão, Receitas com Tradição", foi distinguido em duas categorias nos prémios Gourmand World Cookbook Awards, considerados os óscares dos livros de cozinha.

Fábio Belo reúne nesta obra várias receitas tradicionais da sua terra natal, no Alentejo, que lhe valeu as distinções de Melhor Livro Regional e Melhor Livro Digital de 2022. "É um orgulho enorme saber que o meu livro está entre os melhores do mundo. Este prémio é meu, e de todos os alpalhoeiros”, declarou o criador de conteúdos, cujas receitas estão também disponíveis no IOL e no TVI Player.

De acordo com a Gourmand International, "esta obra de inegável valor geracional constitui-se como compêndio das inúmeras receitas tradicionais de Alpalhão nas suas diferentes artes de cozinha de iguarias regionais, que aguçam o apetite e comportam uma riqueza de sabores que prometem surpreender o palato a quem queira experienciar as propostas apresentadas".