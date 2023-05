Hambúrguer de grão: a opção vegetariana saudável que os miúdos vão gostar

Gostava de os seus filhos tivessem mais opções vegetarianas sem torcer o nariz? Esta receita de Andy Hay, autor do blog de receitas 'East Coast Kitchen', é rica em proteína e excelente para a saúde e planeta.

Ingredientes:

• 2 latas de grão-de-bico (não deite fora a água que vem nos frascos ou latas! Veja aqui o que pode fazer)

• 2 dentes de alho

• 300g de queijo tipo cottage

• 1 ovo

• 1 colher de alho em pó

• 100g de cebola

• 1 colher de sal e pdimenta

• 1 colher de cominhos

• 100g de queijo feta

• 2 colheres de sementes de sésamo

• 100g de farinha de arroz

Preparação:

• Triture ligeiramente o grão-de-bico com no processador de comida ou com varinha mágica

• Adicione as especiarias

• Faça a forma dos seus hambúrgueres e reserve-os 10 minutos no congelador

• Cozinhe os hambúrgueres na frigideira

• Pode comê-los no pão ou no prato com batata frita e/ou arroz