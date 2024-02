Conheça as condições para aceder à pré-reforma e saiba quanto pode ficar a receber

Já ouviu falar da pré-reforma, mas não sabe o que é, nem se pode ter direito? Então saiba que se trata de um acordo entre a entidade empregadora e um trabalhador com idade igual ou superior a 55 anos, que permite ao colaborador reduzir as suas horas de trabalho ou até suspender a prestação de trabalho.

Embora este regime esteja previsto no Código do Trabalho, o trabalhador só pode beneficiar do mesmo se a entidade empregadora aceitar o acordo e forem cumpridos certos requisitos. Fique a conhecer quais são, neste artigo, e quanto pode ficar a receber na pré-reforma.

Pré-reforma e o Código do Trabalho

Como referido, a pré-reforma está prevista no Código do Trabalho e consiste num acordo celebrado entre a entidade empregadora e um trabalhador com 55 anos de idade ou mais. Na prática, a pré-reforma pode ter duas vertentes:

A redução nas horas de trabalho;

Uma suspensão na prestação de trabalho.

Mas, em ambos os casos, o trabalhador continua a ter direito a uma remuneração mensal, aos direitos, deveres e garantias que não pressuponham a efetiva prestação de trabalho e o tempo de redução/suspensão conta para efeitos de antiguidade (de acordo com o artigo 295º do Código do Trabalho).

Ou seja, não existe extinção do vínculo jurídico do trabalhador com a sua entidade patronal. A pré-reforma apenas modifica os deveres contratuais, conforme o que for acordado entre as partes.

Quais são os critérios para este acordo ser legal?

No caso de ter oportunidade de aceder à pré-reforma, saiba que existem critérios que precisam de ser assegurados. São estes:

Ter alcançado os 55 anos de idade (ou mais);

A sua entidade patronal aceitar conceder-lhe a pré-reforma;

Ser celebrado um acordo por escrito onde conste a identificação, assinaturas e domicílio ou sede de ambas as partes;

O acordo deve indicar a data de início da pré-reforma, o montante da prestação que vai ser paga, e a organização do tempo de trabalho, no caso de redução da prestação de trabalho, ou se há lugar a suspensão na prestação de trabalho.

Quanto é que um trabalhador recebe por mês numa situação de pré-reforma?

A remuneração mensal na pré-reforma depende de alguns fatores, mas o Código de Trabalho estabelece tetos máximos e mínimos.

Por exemplo, no caso de redução da prestação de trabalho, a remuneração mensal é estipulada no acordo celebrado entre as partes. Contudo, de acordo com a legislação, o salário não pode ser superior à retribuição do trabalhador na data do acordo, nem inferior a 25% da remuneração que tinha.

Mas existe a possibilidade de o valor ser superior ao que o trabalhador recebia na altura em que celebrou o contrato da pré-reforma. No entanto, esta só é possível caso exista uma atualização anual correspondente ao aumento salarial que o trabalhador ia receber se estivesse a exercer as suas funções em pleno ou devido a um ajuste relativo à taxa de inflação.

Como funcionam os descontos para a Segurança Social?

Nos casos em que exista uma suspensão da prestação de trabalho, é importante salientar que tanto o trabalhador como a entidade empregadora vão descontar menos para a Segurança Social. Logo, vai existir uma redução da taxa contributiva durante esse período.

Esta redução pode terminar quando o trabalhador deixar de estar numa situação de pré-reforma e passar a pensionista, caso volte a trabalhar a tempo inteiro por acordo com o empregador, se terminar o contrato ou caso a entidade empregadora não entregue as declarações à Segurança Social dentro do prazo, não incluir o trabalhador nestas declarações ou se não forem pagas as devidas contribuições.

O trabalhador perde os seus direitos a prestações sociais?

Quando está na pré-reforma, o direito a prestações sociais pode ou não ficar mais limitado. No caso de o acordo ser relativo a uma redução do horário de trabalho, os direitos mantêm-se na totalidade. Já se houver uma suspensão do trabalho, o acesso ao subsídio de doença, de desemprego e de parentalidade ficam sem efeito.

Em que situações termina a pré-reforma?

De acordo com o artigo 322.º do Código do Trabalho, a pré-reforma cessa nas seguintes situações: