Relações amorosas: 7 sinais de que o seu parceiro é mesmo emocionalmente maduro

Uma pessoa criada por um pai ou mãe emocionalmente imaturo ou que tenha crescido numa família disfuncional pode ter mais dificuldade em reconhecer os sinais de alerta quando está perante um potencial parceiro sem maturidade emocional.

Mas, "há uma diferença entre pessoas que são emocionalmente seguras e pessoas que apenas nos fazem sentir bem", explicou a psicóloga clínica Lindsay C. Gibson ao Business Insider.

O passado e a forma como fomos educados tem impacto nas nossas relações enquanto adultos. E, muitas vezes, nas relações amorosas, é comum repetirmos comportamentos. "As nossas experiências de infância com os nossos pais, professores e amigos têm realmente um grande impacto na forma como atuamos tanto pessoal como profissionalmente na idade adulta", reforçou também a psicóloga Jennifer B. Rhodes ao mesmo site.

A verdade é que há pessoas que, no início das relações, demonstram muita atenção e cuidado, mas que com o passar do tempo revelam que o fazem por narcisismo, com foco em vantagens para si e não por empatia ou interesse genuíno no outro.

Pelo contrário, uma pessoa emocionalmente madura faz o outro sentir-se confortável consigo mesmo. "Sente-se seguro ao pé deles porque não precisa de desempenhar nenhum papel ou fingir ser algo que não é", explica Lindsay C. Gibson ao Business Insider.

A especialista aponta três sinais de que deverá estar perante uma pessoa emocionalmente madura:

1. Mostram sinais claros de que estão a ouvir

Qualquer pessoa pode fazer parecer que está a ouvi-lo no início de uma conversa, explica a psicóloga. Mas é importante observar como se desenvolve o diálogo. A outra pessoa "pode estar muito interessada no que está a dizer durante algum tempo e, subitamente, a conversa inverte-se e passa a ser toda sobre ela durante meia hora”.

Por sua vez, uma pessoa emocionalmente madura não está apenas a acenar com a cabeça até ser a sua vez de falar. "Pensam em questões adicionais sobre o que acabou de lhes dizer", refere ainda Lindsay C. Gibson ao Business Insider

2. Querem conhecer quem realmente é

Além simplesmente fazerem perguntas, uma pessoa emocionalmente madura coloca questões diferentes. "Estão realmente a tentar perceber o que está a dizer, não apenas a prestar atenção", explica a psicóloga. Em vez de fazerem perguntas genéricas, "estão a envolver-se consigo de tal forma que estão interessadas na camada seguinte do que está a dizer”, refere.

3. Expressam empatia pelos outros

Enquanto alguém pode fingir empatia consigo e com a sua vida, uma pessoa emocionalmente madura expressará empatia por pessoas que não lhes trazem qualquer benefício pessoal direto. "Pode estar a contar a história de alguém que se magoou de alguma forma e a expressão no rosto do seu parceiro mostra que estão a sentir compaixão verdadeiramente", explica Lindsay C. Gibson.

A psicóloga refere que também é importante prestar atenção à forma como tratam outras pessoas na sua vida, desde os funcionários do restaurante aos próprios amigos e família.

4. Têm capacidade de regular as emoções

A psicóloga refere que uma das formas mais rápidas de saber se alguém é emocionalmente maduro é observar como reage à frustração.

Observar como se comportam quando são interrompidos numa conversa ou quando acontece algo diferente do que esperavam é “um sinal da sua tolerância ao stress”, explica.

5. As suas interações são descontraídas e simples

Uma relação amorosa com uma pessoa emocionalmente madura é fácil e não faz sentir-se como um peso intenso na vida.

“Eles procuram encaixar-se o máximo possível consigo porque gostam de harmonia”, explica a psicóloga. “Gostam de dar-se bem com as pessoas, não dizem coisas impulsivas ou impensadas e parecem perceber como as coisas afetam alguém”, conclui.

6. Existe reciprocidade

A psicóloga ouvida pelo Business Insider explica que os parceiros emocionalmente maduros gostam de manter as relações justas. Eles percebem sozinhos quando existe um desequilíbrio e agem. Por exemplo, se percebem que costuma cozinhar, eles sentem que devem tratar das compras e da loiça.

7. São consistentes

Comprovar que uma pessoa é emocionalmente madura leva tempo. Muitas pessoas têm habilidades sociais que permitem fazer transparecer aos outros que são empáticas e equilibradas.

Porém, as pessoas emocionalmente maduras mantêm-se estáveis mesmo quando alguém discorda delas ou estão perante dificuldade. Mesmo em momentos difíceis, as pessoas emocionalmente maduras vão continuar firmes e gentis, fazendo com que se sinta sempre confortável.