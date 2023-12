Excesso de reuniões e de emails está a prejudicar produtividade dos trabalhadores

Os trabalhadores ocupam em média dois dias por semana em reuniões e a tratar de emails, um tempo excessivo descobriu a Microsoft numa das suas mais recentes pesquisas.

O levantamento efetuado pela multinacional evidencia que o excesso de horas que os trabalhadores dedicam àquelas atividades pode estar, inclusivamente, a afetar a sua produtividade, assim como a sua satisfação no local de trabalho. Vejamos, a pesquisa constatou que 25% dos utilizadores mais ativos das soluções da Microsoft dedicavam, em média, 8,8 horas por semana a ler e a escrever emails, número que passa para 7,5 horas no caso do tempo despendido em reuniões.

No primeiro semestre deste ano, a empresa monitorizou a atividade de cerca de 31 mil colaboradores que utilizam as suas ferramentas, e destacou o problema crescente da sobrecarga digital no local de trabalho. Os resultados referem que o funcionário médio gasta aproximadamente 57% do seu tempo a utilizar o software de escritório para fins de comunicação, o que deixa pouco espaço para as responsabilidades reais diretamente relacionadas com a sua atividade específica.

Até mesmo as lideranças padecem deste problema, uma vez que também elas não escapam à sobrecarga de emails e de reuniões. 64% dos entrevistados afirmaram não ter tempo e energia para se concentrarem nas principais funções de trabalho.

De forma a ultrapassar este cenário de sobrecarga de comunicações e do tempo despendido com as mesmas, algumas empresas estão a pôr em prática medidas como definir horários para a realização de reuniões e a duração das mesmas, e dedicar tempo ocar tempo de foco para trabalho ininterrupto, reduzir a duração das reuniões e definir padrões mais altos para a convocação de reuniões. Pretende-se, desta forma, que todos os trabalhadores encontrem o equilíbrio entre a comunicação eficaz e o tempo e espaço necessários para se concentrarem no que é prioritário para o seu trabalho.

